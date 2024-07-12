Крупнейший профсоюз Samsung Electronics Co. теперь призывает работников одного из передовых заводов компании, производящего микросхемы искусственного интеллекта, уйти с работы, меняя свою стратегию после неудачной кампании за повышение зарплаты.
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Несколько сотен сотрудников присоединились к акциям протеста перед заводом Samsung по производству высокопроизводительной памяти в Пхентхеке после того, как профсоюз объявил забастовку на этой неделе. Хотя это меньше количества участников, которые вышли на митинг у главного завода Samsung в Хвасоне в понедельник, руководство профсоюза сообщило, что теперь они сосредоточились на стратегически важном комплексе в надежде усилить давление.
Завод в Пхентхеке стал ключевым центром усилий Samsung по захвату доли на рынке. Компания пытается убедить Nvidia Corp. использовать её высокоскоростную память - это важное условие для превзойти конкурента SK Hynix Inc. на растущем рынке ИИ.
"Направление протестов на производственную линию чипов высокого класса является "наиболее эффективной" мерой против руководства", - заявил Ли Хен Кук, заместитель генерального секретаря профсоюза.
Хотя количество участников сократилось, серия забастовок и протестов на этой неделе стала самой крупной и масштабной акцией протеста трудящихся за всю историю Samsung, чей крупнейший профсоюз насчитывает более 30 тысяч человек. Samsung Electronics Co. объявила всемирную забастовку в четверг - это неожиданный шаг, который увеличил риск сбоев в производстве. С понедельника компания неоднократно утверждала, что влияние на производство было минимальным.
"Samsung Electronics продолжает проводить конструктивные переговоры с профсоюзом. В настоящее время компания выполняет план производства и не столкнулась с какими-либо проблемами в удовлетворении потребностей клиентов", - говорится в заявлении компании, добавив.