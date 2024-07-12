Данное предприятие являеются одним из главных на сегодняшний день, так как специализируется на производстве высокопроизводительной памяти

Крупнейший профсоюз Samsung Electronics Co. теперь призывает работников одного из передовых заводов компании, производящего микросхемы искусственного интеллекта, уйти с работы, меняя свою стратегию после неудачной кампании за повышение зарплаты.

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Несколько сотен сотрудников присоединились к акциям протеста перед заводом Samsung по производству высокопроизводительной памяти в Пхентхеке после того, как профсоюз объявил забастовку на этой неделе. Хотя это меньше количества участников, которые вышли на митинг у главного завода Samsung в Хвасоне в понедельник, руководство профсоюза сообщило, что теперь они сосредоточились на стратегически важном комплексе в надежде усилить давление.

Завод в Пхентхеке стал ключевым центром усилий Samsung по захвату доли на рынке. Компания пытается убедить Nvidia Corp. использовать её высокоскоростную память - это важное условие для превзойти конкурента SK Hynix Inc. на растущем рынке ИИ.

"Направление протестов на производственную линию чипов высокого класса является "наиболее эффективной" мерой против руководства", - заявил Ли Хен Кук, заместитель генерального секретаря профсоюза.

Хотя количество участников сократилось, серия забастовок и протестов на этой неделе стала самой крупной и масштабной акцией протеста трудящихся за всю историю Samsung, чей крупнейший профсоюз насчитывает более 30 тысяч человек. Samsung Electronics Co. объявила всемирную забастовку в четверг - это неожиданный шаг, который увеличил риск сбоев в производстве. С понедельника компания неоднократно утверждала, что влияние на производство было минимальным.

"Samsung Electronics продолжает проводить конструктивные переговоры с профсоюзом. В настоящее время компания выполняет план производства и не столкнулась с какими-либо проблемами в удовлетворении потребностей клиентов", - говорится в заявлении компании, добавив.