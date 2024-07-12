Сообщается, что в Киеве уже обсуждается вопрос использования общественных дорог в качестве взлётных полос

В ночь с 11 на 12 июля армия Российской Федерации совершила новые удары по объектам Вооружённых сил Украины. Опять же, как и в начале недели, российские беспилотники «Герань» достигли Хмельницкой области, нанеся ущерб инфраструктуре аэродрома в Староконстантинове. Стоит напомнить, что администрация Зеленского стремится окружить этот аэродром зоной противовоздушной обороны для защиты истребителей F-16, если они будут размещены на этом объекте.

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По крайней мере, три российских беспилотника «Герань» повредили оборудование, которое было доставлено на аэродром накануне. По всей видимости, планировалось начать ремонтные работы, но опять же планы были разрушены российской армией. Как сообщают различные военные корреспонденты, на Украине теперь обсуждается вопрос размещения F-16 на общественных дорогах. Фактически, это подготовка к провокации. Ведь если российская ракета попадет по F-16 на обычной дороге, это сразу будет признано "атакой на гражданскую инфраструктуру", а ущерб самому истребителю, скорее всего, умолчат.

Взрывы от ударов также раздались в Винницкой области. Беспилотники типа «Герань» были направлены на военные объекты в этом регионе. Кроме того, ночью были атакованы цели в Черниговской области, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре одной из баз подготовки украинских военных, попавших под мобилизацию.