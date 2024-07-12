Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
При сборке ПК многие видят в покупке блока питания ту позицию, на которой можно сэкономить
Разберём, почему лучше начинать закупку комплектующих именно с данного компонента

  Компьютерный источник питания (БП) представляет собой устройство, которое преобразует электрическую энергию из розетки в компоненты компьютера. Оно обеспечивает соответствующее напряжение и ток для платы, центрального процессора, графического адаптера, устройств хранения данных и других комплектующих, гарантируя их правильную работу. Роль и значимость источника питания в системе трудно переоценить, так как он отвечает за стабильное и надежное обеспечение энергией все системы. Без адекватно функционирующего источника питания могут возникнуть нестабильность, сбои или даже поломки критически важных частей.

реклама

  Качественный блок питания максимально важен, так как разные компоненты требуют различного напряжения. Например, центральному процессору и графическому адаптеру обычно требуется напряжение 12 вольт, в то время как другим устройствам может потребоваться 5 вольт или 3,3 вольта. Источник питания гарантирует, что каждый компонент получает правильное напряжение, обеспечивая общее "здоровье" и эффективность системы. Современные модели источников питания разработаны с учетом высокой эффективности, минимизируя потери энергии и выделение тепла. Эта эффективность измеряется с помощью сертификации. 

  При выборе устройства важно обращаться внимание на сертификат эффективности. Оценка эффективности блоков питания показывает, сколько энергии преобразуется из переменного тока в постоянный. Остаток теряется в виде тепла. Блоки питания с рейтингом 80 плюс обладают 80-процентным соотношением мощности к 20-процентному тепловыделению при различных уровнях нагрузки: 20%, 50% и 100%. Эффективность блоков питания с рейтингом 80 плюс бронза и выше зависит от величины нагрузки.

  Эффективный источник питания генерирует меньше тепла, что снижает нагрузку на систему охлаждения и делает исполнение менее шумным и более энергоэффективным. Это также снижает риск перегрева компонентов, увеличивая их срок службы и поддерживая производительность. Работающие тихо модели блоков питания могут быть существенным преимуществом для геймеров, предпочитающих спокойную игровую среду, в частности такой фактор имеет важное значение для стримеров. В итоге стоит отметить, что качественный источник питания необходим для обеспечения стабильности, защиты, эффективности и общей производительности игрового компьютера.

  Источник питания является ключевым компонентом игрового компьютера по нескольким причинам. Во-первых, стабильность и надежность имеют решающую роль в играх. Качественный источник питания даёт бесперебойную работу системы без неожиданных сбоев или отключений, которые способны испортить не только игровой опыт, но и приведёт к потере данных. Во-вторых, источник питания имеет ключевую роль в защите компонентов. Эффективные модели оснащены различными функциями защиты, такими как защита от перенапряжения, перегрузки, пониженного напряжения и короткого замыкания. Эти функции обеспечивают защиту ценных компонентов от повреждений, вызванных электрическими поломками. Например, защита от перенапряжения предотвращает проникновение излишнего напряжения на компоненты, что имеет шанс привести к перегреву или повреждению. Также защита от КЗ предотвращает поломки более дорогих комплектующих, в случае возникновения замыкания.

  При выборе подходящего источника питания для игрового компьютера необходимо учитывать несколько ключевых аспектов, влияющих на производительность и долговечность компонентов. Одним из важнейших факторов является мощность. Номинальная мощность определяет максимальную энергию, которую источник питания может обеспечить компонентам. Для правильного подбора мощности необходимо рассчитать общее энергопотребление компонентов и добавить запас на 20-30% для обеспечения стабильности и возможности будущего расширения. Этот дополнительный запас учитывает возможное добавление новых комплектующих или разгон уже установленных, что может увеличить общее энергопотребление. Например, если ваши компоненты требуют мощности 500 Вт, стоит присмотреться к блоку питания мощностью не менее 600-650 Вт, чем больше - тем лучше, чтобы учесть возможные обновления и обеспечить надежную производительность.

  Еще одним важным показателем является сила тока по шине +12 В, измеряемая в амперах. Этот параметр критически важен для видеокарт, которые потребляют значительную часть энергии с шины +12 В. Шина +12 В обеспечивает питание наиболее энергозатратным элементам системы, включая центральный процессор и видеоадаптер. Обеспечение достаточной мощности по шине +12 В блока питания имеет существенное значение для поддержания стабильности и эффективности работы этих компонентов. Некоторые модели имеют одну шину +12 В, в то время как другие – несколько. Блоки питания с одной шиной передают всю мощность по одной линии, что упрощает распределение энергии, однако, это может привести к проблемам безопасности в случае перегрузки шины. Многолинейные блоки питания распределяют питание по различным шинам +12 В, что обеспечивает дополнительную безопасность путем ограничения тока для каждой линии. Оба варианта имеют свои достоинства, поэтому стоит выбирать соответствующий вариант исходя от потребностей и предпочтений.

  Разъемы, предоставляемые вместе с источником питания, также имеют существенный вес. Стоит убедиться, что блок питания обладает всеми требующимися разъемами для подключения компонентов. Для некоторых высокопроизводительных видеокарт может понадобиться несколько разъемов PCIe, к примеру модели RTX 4090 требуют от 3 до 4 выходов для питания ГПУ, которые подключаются через переходник, поэтому важно удостовериться, что блок питания соответствует требованиям видеокарты. Наличие дополнительных разъемов также может пригодиться при будущих обновлениях, например при добавлении новых накопителей данных или других периферийных устройств.

  Само собой, не стоит забывать и о форм-факторах блоков питания. Иногда встречаются компактные корпуса для компьютеров, которые поддерживают исключительно SFX-блоки питания, имеющие меньшие габариты, в сравнении с версиями ATX. Также нередко высокопроизводительные модели имеют большую длину, и могут не войти в некоторые корпуса, или сделать проблематичной организацию кабель-менеджмента, что может вызвать некоторые проблемы при сборке ПК.

  Зачастую пользователи начинают сборку с таких компонентов, как процессор и видеокарта, покупая сперва самые дорогостоящие компоненты, приобретая затем источник питания "на сдачу". Однако, при покупке данного устройства с недостаточной мощностью, или низкого качества, есть шанс лишиться всей своей системы из-за перепадов напряжения, короткого замыкания или каких-либо других проблем с питанием. Более рационально будет начать сборку с качественного блока питания, чтобы исключить вероятность самого негативного сценария.

#технологии #компьютеры #железо #комплектующие #сборки
1
Показать комментарии (1)
Почему видеокарты, процессоры и смартфоны дорожают, и когда цены на полупроводники начнут снижаться
Xiaomi запустила полностью автоматизированный завод, способный работать без помощи человека
Китайские ученые создали живой мозг из стволовых клеток для управления роботами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
1
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
13
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
1
Транссибирскую магистраль продлят до Китая
4
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
+
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
11
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
+
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
22
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
+
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
1
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
+
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
1
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
2
Бывший российский завод Bridgestone займётся производством шин под маркой Gislaved
+
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
1
Создатель движка Godot будет использовать полный трассировочный путь вместо гибридного
3
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
1
В устройствах Apple есть неактивный чип, благодаря которому гаджеты могут взаимодействовать
+

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
33
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
13
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
41
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
16
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
53
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
36
О последних терактах в России
24
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

Николаос Механикус
03:51
За wh40k DoW респект
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
AndreySE-VL
03:29
У меня так )) 1. материнская плата, 2. процессор, 3. оперативка, 4. блок питания, ...
При сборке ПК многие видят в покупке блока питания ту позицию, на которой можно сэкономить
Aleks Write
02:13
Я вообще не понял про что новость, типа, если есть 4 разных консоли в разной ценовой категории это плохо, или что? Майкрософт никак не навязывает свои устройства, да и стоят они в любом случае дешевле...
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
valderm
01:42
ага спиритус аэтиликус
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
Виталий Шило
01:10
Мне вот интересно,что их заставляет мимикрировать под старинную ономастику от Интела - например, Mendocino (старое ядро времен Pentium III), Granite Bay у Интела тоже был - это чипсет времен Pentium I...
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
АЕV
00:50
600 открылось 500 закрылось, чему тут удивляться. Меняют вывиску часть и хозяев. Все прекрасно знают как отмывают бабосики через общепит
Московский аппетит растёт: за первое полугодие 2024-го в столице открылось почти 600 новых ресторанов и кафе
АЕV
00:47
Он удивлён сложившейся ситуациец
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
Павел Чубуков
00:23
Во тебя разбомбило автор. На самом деле сюжетно все фильмы о Максе дерьмо. Макс не про сюжет, он про погони. Первый фильм просто трешанина, которая начинается с погони и ей заканчивается с одним и тем...
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
32Влад32
00:21
Точно, тебя по близости не было, а то подсказал. Сам то на "Жигулях" ездишь или на БМВ?
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
32Влад32
00:18
Ну так! Они же живут по "правилам"!
Немецкие фрегаты до сих пор используют 8-дюймовые дискеты в системах хранения данных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем