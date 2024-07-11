Также сообщается, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сумели ликвидировать 24 беспилотника

Согласно последней информации Минобороны, украинским формированиям не удается изменить ход событий в свою пользу в боях у Торецка и на Покровском направлении.

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Наиболее активное боестолкновение приходится на Донецком направлении, где подразделения частей армии "Центр" не прекращают наступательные действия в направлении Покровска и Торецка. За минувшие 24 часа был освобождён населенный пункт "Восход", входивший в стратегически важную для Киева зону. Однако, усилия укрепить оборону для украинских формирований в этом районе не оправдались, так как российские войска смогли оперативно ударить по уязвимым местам и войти в "Восход".





"Группа армии "Центр" улучшила свои позиции и освободила населенный пункт "Восход" в Донецкой народной республике", - отмечается в сводках Министерства обороны.

На других направлениях также наблюдаются боевые действия: в Харьковской области группировка "Север" продолжает привлекать на себя соединения и средства украинских вооруженных сил, на Купянском направлении идут встречные боестолкновения. Бои также продолжаются в зоне ответственности соединений "Востока", в Урожайном и на других направлениях. В районе островов на Днепре и в районе Орехово периодически приходится отбивать безуспешные накаты ВСУ.

За прошедший день средствами ПВО было сбито 24 беспилотных аппарата и пять реактивных боеприпасов американских установок HIMARS.