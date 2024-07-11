Система управления завода способна улучшать технологические процессы, выявлять проблемы, решать их и выполнять команды, от закупки материалов до доставки

Компания Xiaomi, известный производитель смартфонов, ввела в эксплуатацию инновационный завод, который может выпускать до 10 миллионов устройств ежегодно и автоматически обнаруживать и устранять проблемы в производстве, оптимизируя производственные процессы.

реклама

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что новый завод площадью 262100 квадратных метров, расположенный в районе Чанпин на северо-востоке Пекина, представляет собой совершенно автономное производство. Он следует за инновационным заводом научно-исследовательского уровня, построенным в 2019 году, на котором производится около 1 миллиона смартфонов в год для модели Xiaomi Mi Mix Fold.

Джун описал новый завод как полностью автоматизированный, с его 11 производственными линиями, способными выпускать флагманские смартфоны Mi Mix Fold 4 и Mi Mix Flip с частотой одного устройства каждые несколько секунд. Завод способен работать круглосуточно без участия человека на производственной площадке. Такие заводы, как фабрика Xiaomi, уже давно существуют и работают без перерыва, однако, оборудование компании Xiaomi еще больше снижает потребность в человеческом труде благодаря использованию искусственного интеллекта для обнаружения и решения любых проблем, которые могут возникнуть на производстве.

Согласно информации из Weibo, система импульсного управления способна улучшать технологические процессы, принимать решения и выполнять команды, осуществлять цифровое управление от закупки материалов до доставки, что делает ее заводом, способным даже на "саморазвитие". Однако, компания Xiaomi доводит автоматизацию до предела, заменяя людей, занимающихся диагностикой и устранением проблем на производстве, а также оптимизацией производственных процессов.