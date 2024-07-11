По имеющимся данным, мировые поставки компьютерных систем выросли на 3%

По последнему докладу аналитической фирмы IDC, о ситуации на рынке персональных компьютеров, указывается, что общий объем поставок во втором квартале увеличился до 64,9 миллионов, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель был бы выше, если бы не слабые результаты в Китае, ограничивающие мировой рынок. Если исключить данные о китайском рынке, мировые поставки увеличились на 5%.

реклама

Еще один квартал роста является приятной новостью после неудачи 2023 года. По данным IDC, тогда поставки настольных компьютеров и ноутбуков упали на 8,8%, что стало вторым по величине снижением с начала ведения учета в 2008 году. В то же время Gartner сообщила, что 2023 год стал самым плохим в истории для всей отрасли ПК: поставки сократились на 14,8% по сравнению с предшествующим годом.

По отдельности Lenovo все еще лидирует с 14,7 миллионами отгруженных устройств или долей рынка 22,7%, хотя поставки HP, занимающей второе место, оказались лишь на миллион меньше. Dell сумела реализовать свыше 10 миллионов устройств, заняв третью позицию.

Apple заняла четвертое место и продемонстрировала самый значительный годовой рост среди всех крупных компаний. Поставки из Купертино увеличились на 20% до 5,7 миллионов. Следует отметить, что данные не включают серверы x86 или планшеты, на которых Apple доминирует со своим iPad.

Джитеш Убрани, менеджер по исследованиям в IDC's Worldwide Mobile Device Trackers, отметил, что различные мероприятия от разработчиков и производителей сумели простимулировать рынок. Низкие цены, вызванные избытком запасов в минувшем году, также, по-видимому, остались в прошлом, что привело к росту стоимости комплектующих.