Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 будут поддерживать автоматический перевод с использованием ИИ в различных приложениях по типу WhatsApp или WeChat

Корпорация Samsung Electronics Co. планирует внедрить функции ИИ для укрепления своего лидерства на мировом рынке складных гаджетов, заявил глава мобильного подразделения перед презентацией новых моделей.

Первопроходец сегмента складных устройств организовал встречу в Париже, где были показаны новинки: Galaxy Z Flip 6 за 1100 долларов и Galaxy Z Fold 6 за 1900 долларов. Обе модели являются самыми тонкими и легкими в линейке. Новые смартфоны Samsung предлагают множество инновационных функций искусственного интеллекта, которые, по словам представителей компании, помогут выделить продукцию и увеличить объемы продаж. Среди них автоматический переводчик, работающий с социальными приложениями, такими как WhatsApp или WeChat, а также пакет Galaxy AI, использующий инструменты ИИ Google.

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"Мы продолжаем плотное сотрудничество с Google над устройствами Galaxy, так как это наш ключевой партнер", - отметили в компании. Также добавили, что Samsung работает с другими партнерами, включая Microsoft Corp., и готова к совместной работе со стартапами в области ИИ.

В руководстве стремятся позиционировать Samsung как поставщика экосистемы с открытыми стандартами, в отличие от Apple Inc., и считают, что конкуренция будет нарастать, включая китайских производителей устройств на Android. Компания работает над стратегическим сотрудничеством с китайскими IT-компаниями для более эффективной работы на китайском рынке.

Samsung сотрудничает с Baidu Inc. для китайского рынка и использует их инструменты для своих продуктов. Улучшения в новых телефонах касаются программного обеспечения: обновленная клавиатура и стилус S Pen для набросков и рисования. Samsung представила много новых продуктов, акцентируя внимание на здоровье.