Сообщается, что под ударом оказались пункты дислокации украинских формирований

Нанесение ракетного поражения Военно-Воздушными силами Российской Федерации объектам на территории Николаевской области привело к ликвидации порядка сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины. Целями атаки российских военных стали центры дислокации ВСУ в поселках Павловка и Снигиревка.

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Информацию об этом распространил Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Он является координатором подпольного сопротивления, действующего на территории Украины. Местные подпольщики из Николаева сообщили о том, что были проведены атаки по местам базирования украинских военнослужащих. Жители услышали как прогремела череда взрывов.

После удара по Павловке украинские формирования понесли значительные потери как в ликвидированных, так и в раненых. Лечебное учреждение в Снигиревке оказалось не в состоянии справиться с большим числом пострадавших. Поэтому акцент сейчас делается на стабилизации только офицеров ВСУ, а солдат отправляют по медицинским учреждениям соседних населенных пунктов на каретах скорой помощи.

Стратегические объекты в Павловке уже не первый раз за текущий месяц подверглись ударам со стороны российских военных. Первый авианалет полностью уничтожил склад с боеприпасами. Также были зафиксированы прилеты в Снигиревку, куда украинское руководство недавно перебросило войска и военную бронетехнику.