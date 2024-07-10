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Zelikman
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
Компания отказалась от своих прошлогодних модификаций и сконцентрировалась на выпуске вариантов машин 2024 года

  Автопроизводитель пересмотрел ценовые категории на большинстве модификаций автомобиля Lada Vesta. Некоторые из версий, включая Cross, SW и SW Cross, лишились определенных опций, что привело к увеличению базовой цены этих моделей. В то же время некоторые варианты исполнения Vesta стали немного доступнее.

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  Из прайс-листов исчезли комплектации 2023 года, теперь Lada Vesta доступна только в версиях с приставкой '24. Основное отличие заключается в калибровке двигателя под стандарт "Евро-5", но в базовой комплектации уже есть подсказчик переключения передач на приборной панели, а кросс-версии также имеют круиз-контроль. Таким образом, базовая цена Lada Vesta SW формально выросла с 1 639 900 до 1 643 900 рублей, а кросс-седан подорожал на 12 тысяч до 1 745 900 рублей. Кросс-универсал теперь можно приобрести минимум за 1 865 900 рублей, что на 12 тысяч дороже. Цены на базовые комплектации остались прежними, но некоторые топовые модификации даже стали дешевле.

  Например, самая дорогая версия кросс-седана Lada Vesta в комплектации Techno'24 ранее стоила 1 932 900 или 2 007 900 рублей, сейчас цены снижены до 1 917 900 и 1 992 900 рублей. Цена на Vesta SW Cross уменьшилась на 15 тысяч рублей: 2 037 900 и 2 112 900 рублей.

  Ранее автопроизводитель совершил аналогичные действия с внедорожниками семейства Niva, их также лишили прошлогодних комплектаций. У Niva Travel цены на некоторые самые оснащенные версии выросли. Lada Vesta в апреле официально избавилась от двигателя мощностью 90 лошадей, что существенно увеличило базовую стоимость.

#россия #автомобили #производство #автоваз #lada #vesta #vesta sw
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si-cat
14:47
"..Некоторые из версий, включая Cross, SW и SW Cross, лишились определенных опций, что привело к увеличению базовой цены этих моделей.." 🤣🤣🤣🤣🤣
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
Михаил Авраменко
14:47
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