Сообщается, что это будет самый крупный аппарат в линейке P7 - его длинна превысит 5 метров





Компания Xpeng представила первые фотографии электромобиля с индексом P7+, который будет флагманом семейства P7. Новинке уже пророчат роль технологического лидера, но пока нет никаких подробностей о его технических характеристиках, хотя, по информации различных автомобильных изданий, автомобиль сможет проехать без зарядки до 700 километров.

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Внешний вид будущего P7+ выполнен в стиле текущей модели Xpeng P7i, но флагман получит оригинальную оптику, ряд эксклюзивных аэродинамических решений и силуэт, ближе к лифтбеку, чем к седану. Неясно, будут ли у P7+ такие же подъёмные передние двери, как на P7i.

Генеральный директор Xpeng Сяопэн заявил, что P7+ будет самым крупным автомобилем в линейке - его длина превысит 5 метров. В то время как Xpeng P7i имеет длину 4888 мм и колесную базу 2998 мм. Также обещают продвинутую систему полуавтономного управления без использования лидара.





Предполагается, что Xpeng P7+ будет самой дорогой версией в серии P7. Сейчас за базовую версию P7i с запасом хода 550 километров в Китае просят, как минимум, 224 тысячи юаней, что примерно 2,67 миллиона рублей.

Даты начала продаж новинки пока не объявлены. По словам представителей Xpeng, в настоящее время компания занята настройкой производства и поставок электрического лифтбека Mona M03, который должен стать одним из самых доступных автомобилей этого бренда. Предполагаемая стартовая цена пятидверки составит 100 тысяч юаней или 1,2 миллиона рублей.