Согласно имеющимся данным, войска продолжают добиваться значительных успехов на Харьковском направлении

Военные силы России не прекращают продавливать группировки Вооруженных сил Украины в Харьковской области, причем не только в близлежащих Луганской Народной Республике районах.

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Согласно информации, предоставленной военным корреспондентом и бывшим участником боевых действий Андреем Марочко, российские подразделения успешно выполнили операцию по отрезанию путей отступления украинских формирований под населённым пунктом Волчанск на севере Харьковской области, рядом с российской границей. Эксперт отметил, что благодаря активным и профессиональным действиям удалось вклиниться в оборону киевских формирований к юго-западу от Волчанска. Также продуманное продвижение российских подразделений вдоль реки Северский Донец сыграло свою роль, добавил Марочко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказывал опасения относительно возможной потери ВСУ позиций в Волчанске. Он утверждал, что большинство прибывших войск было плохо подготовленными мобилизованными силами. Эту информацию подтвердил пленный украинский военнослужащий Вячеслав Задорин, который сообщил, что его принудительно мобилизовали работники территориального центра комплектации, когда он возвращался с работы. После шести сессий на полигоне их отправили на передовую в Харьковскую область.

Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки дали Киеву добро на использование американского оружия для ударов по российским военным объектам, сконцентрированным рядом с границей Харьковской области. Однако, невзирая на это, армия России добивается значимых результатов на поле боя.