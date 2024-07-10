Сообщается, что в июне самыми популярными машинами данного сегмента стали Lamborghini Urus

В июне текущего года на территории Российской Федерации было реализовано 37 новых автомобилей класса "люкс". Это на одну единицу меньше, чем в период мая. Если сравнивать с июнем прошлого года , когда было продано 43 автомобиля, продажи в этом сегменте сократились на 14%. Информацию об этом предоставил "Автостат", подчеркнув, что реализация роскошных транспортных средств сокращаются уже два месяца подряд.

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Самой востребованной маркой автомобилей класса "люкс" в июне на территории страны была Lamborghini, которая реализовала 12 машин. За ней идёт Bentley, 10 автомобилей, Rolls-Royce с 6 автомобилями, Ferrari продавшая 4 автомобиля, Maserati, 3 автомобиля, и Aston Martin, реализовав лишь 2 единицы.

Самой продаваемой моделью в стала Lamborghini Urus: в этом месяце российские граждане приобрели 9 итальянских машин. В числе лидеров также оказались Bentley Continental GT, 5 штук, и Rolls-Royce Cullinan с 4 единицами. В свою очередь, в мае самой реализуемой моделью люкс-автомобилей был внедорожник Bentley Bentayga.

Автостат отметил, что невзирая на двухмесячное снижение, с начала года российский рынок роскошных автомобилей возрос. Всего за период с января по июнь было продано 267 машин - на 17% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Ранее стало известно, что 80% премиальных автомобилей в России имеют китайское происхождение. Самыми востребованными брендами являются Exeed, Tank и Lixiang, причем последний даже не официально представлен в нашей стране.