Сообщается, что часть группировки ВСУ оказался в окружении на данном направлении

Во время старта юбилейного заседания Североатлантического Альянса, российские вооруженные силы представили "сюрприз" украинским властям и их спонсорам из военно-политического блока. Поступает информация о том, что в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в окрестностях Торецка военные России, одолев группировки ВСУ в южной части населенного пункта, продвинулись в его центр, захватив несколько кварталов.

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Во время продвижения российской армии, украинские формирования отступают к северу от городского поселка - за улицу Заречную. Таким образом, на данный момент вся южная часть Новгородского находится под контролем Вооруженных сил России, а также частично - центр поселка, переименованного украинским правительством в честь американских спонсоров. Вместе с этим, киевская группировка на западе Нью-Йорка (Новгородского) оказалась в окружении - российские военные наносят удары с нескольких участков, включая восточное, откуда также продвигаются российские военные силы.

Стоит напомнить, что ранее российские войска освободили поселок Юрьевка по этому направлению, что и позволило занять черту Новгородского. Сейчас российские войска продолжают развивать успех, отступая от линии соприкосновения в районе Горловки. Этот участок оставался неподвижным с начала Специальной Военной Операции.