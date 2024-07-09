Сообщается, что под ударами оказались сама Одесса и Черноморск

Сегодняшним днём в Одесской области произошли мощные взрывы. Эти данные сообщили украинские журналисты, с отсылкой на местных очевидцев. По имеющейся информации, взрывы прогремели одновременно в ряде населенных пунктов данного региона. Также прилёты произошли по самой Одессе. Что конкретно было уничтожено в областном центре, в настоящий момент остаётся под вопросом. Местная администрация предпочитает не делиться информацией о произошедшем, тем более если пострадали военные объекты.

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Вместе с этим, взрывы были слышны и в Черноморске - одном из ключевых портов администрации Зеленского. Здесь также неясно, что конкретно получило ущерб. Однако, есть предположения, что авиация и ракетные войска продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам Вооруженных сил Украины, либо по энергетическим или логистическим узлам, используемым украинскими формированиями в военных целях.

Стоит отметить, что через портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска могут поступать партии оружия и снарядов для украинских группировок из европейских стран. Помимо этого, в портовых городах расположены предприятия по производству морских ударных дронов, которые затем используются в диверсионных атаках на российские объекты в Крыму.

В этом районе также размещаются диверсионные формирования украинской морской пехоты и военной разведки. В связи с этим, объектов, подпадающих под список целей для атак со стороны России, и в Одессе, и в Черноморске достаточно, но у украинской ПВО не хватает возможностей для их защиты.