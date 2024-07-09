Сообщается, что ей станет семейный кроссовер с гибридной силовой установкой

Компания Xiaomi уже занимается разработкой третьей модели автомобиля, несмотря на то, что на данный момент у неё есть только седан SU7. По информации из источников, новой моделью станет семейный кроссовер с гибридной двигательной системой, который, возможно, будет самым доступным предложением от Xiaomi на момент выхода на рынок. Начало производства планируется на 2026 год.

реклама

По версии источников, Xiaomi выбрала схему с электромоторами и бензиновым "увеличителем запаса хода" из-за растущей популярности гибридов в Китае. Кроссовер, который называется внутри компании Kunlun, может иметь несколько вариантов силовых установок, включая самые мощные для спортивного исполнения.

Компания Xiaomi уже ищет способы снижения стоимости новой модели. По данным источников, главный метод заключается в использовании более дешевых комплектующих. Однако, это касается только тех деталей, которые не влияют на безопасность. Первые подробности о новой модели могут быть раскрыты на продуктовой конференции в июле. Первая модель Xiaomi, электроседан SU7, пользуется огромным спросом в Китае, хотя начали её продавать ещё в марте. В настоящее время срок ожидания доставки составляет около 30 недель. Компания планирует передать покупателям около 100 тысяч автомобилей в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Xiaomi уже проводит тестирование второй модели автомобиля. Она также будет кроссовером, но с электрическими двигателями, ставшими своеобразной вседорожной версией SU7. Этот электрокар Xiaomi планирует выпустить в следующем году.