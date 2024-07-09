Сообщается, что за основу был взят китайский автомобиль JAC T8





Группа организаций Sollers представила на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новый пикап под индексом ST8, сообщают различные автоиздания. Автомобиль будет собираться на заводе во Владивостоке, где уже выпускают Sollers ST6. Пока нет информации о технических характеристиках грузовика, однако, компания обещает представить их в ближайшее время.

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Новый пикап Sollers ST8 взял за основу пикап JAC T8, который уже продаётся в России. Отличительной особенностью Sollers ST8 является уникальная радиаторная решётка с логотипом компании и черным сетчатым наполнением, вдохновлённым стилистикой кроссоверов Chery.

Пикап JAC T8 оснащается бензиновым или дизельным двигателями объёмом два литра. Мощность бензинового двигателя составляет 177 лошадиных сил и 290 Нм, дизельного - 136 лошадок и 320 Нм. В обоих случаях используется шестиступенчатая коробка передач и раздаточная коробка BorgWarner, цена начинается с 2 849 000 рублей.

Судя по индексу, новый пикап Sollers ST8 будет располагаться на более высоком уровне по сравнению с текущей моделью ST6, оснащённой теми же двигателями. Цена ST6 начинается с 2,4 миллиона рублей за бензиновую версию, которая появилась в прошлом году. В начале июля Sollers объявила об установке российских шестиступенчатых коробок передач на свои модели.