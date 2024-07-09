Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Sollers представила на выставке «Иннопром» новый пикап ST8
Сообщается, что за основу был взят китайский автомобиль JAC T8


  Группа организаций Sollers представила на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новый пикап под индексом ST8, сообщают различные автоиздания. Автомобиль будет собираться на заводе во Владивостоке, где уже выпускают Sollers ST6. Пока нет информации о технических характеристиках грузовика, однако, компания обещает представить их в ближайшее время.

реклама

  Новый пикап Sollers ST8 взял за основу пикап JAC T8, который уже продаётся в России. Отличительной особенностью Sollers ST8 является уникальная радиаторная решётка с логотипом компании и черным сетчатым наполнением, вдохновлённым стилистикой кроссоверов Chery.

  Пикап JAC T8 оснащается бензиновым или дизельным двигателями объёмом два литра. Мощность бензинового двигателя составляет 177 лошадиных сил и 290 Нм, дизельного - 136 лошадок и 320 Нм. В обоих случаях используется шестиступенчатая коробка передач и раздаточная коробка BorgWarner, цена начинается с 2 849 000 рублей.

  Судя по индексу, новый пикап Sollers ST8 будет располагаться на более высоком уровне по сравнению с текущей моделью ST6, оснащённой теми же двигателями. Цена ST6 начинается с 2,4 миллиона рублей за бензиновую версию, которая появилась в прошлом году. В начале июля Sollers объявила об установке российских шестиступенчатых коробок передач на свои модели.

#россия #техника #автомобили #рынок #jac #soller
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
6
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
6
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
9
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
2
Google обновляет Контакты, предлагая упрощенное управление и новый интерфейс
2
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
24
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
9
Windows XP в 2024 году - Часть 1
15
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
26
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
1

Сейчас обсуждают

Виталий Потапов
06:58
На сво раскупают.
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
Рома Сафин
06:56
В России инфляция работает только в одни ворота - цены повышаются, поэтому не дождутся застройщики индексаций зарплат.
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
Dark_Cloud
06:44
Советский радиус разворота - самый большой радиус в мире!! Тут половина "афтаров" совершенно не врубается в то, что пишет так шта немудрено
Усовершенствованные Су-30СМ2 с новым двигателем, радаром и электроникой поступят в серию в 2025 году
Dark_Cloud
06:41
Инициатива в восстановлении отношений всегда исходит от тех, кто эти отношения оборвал. и никакие "прозападные" и прочие хотелки этого простого факта не изменят. Санкции с Ирана не снимают не потому, ...
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
Alex Look
06:25
"...позволит увеличить целый ряд параметров, в том числе радиус разворота ...". - Может не надо?
Усовершенствованные Су-30СМ2 с новым двигателем, радаром и электроникой поступят в серию в 2025 году
Dark_Cloud
06:19
Пушо песдеть в интернетиках и в окопе париться - не одно и тоже очевидно ведь Собирается хохол на войну. Мать ему сала положила, горилки пузырь положила. -А куда тебе писать-то на фронт, сынку? -Ай м...
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Виталий Маврычев
06:16
Очень даже жизнеспособны. Капзатраты ниже на порядки - реактор целиком собирается на заводе, лучшая автоматизация - меньше надо квалифицированных сотрудников, более долгий топливный цикл. В общем, так...
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
Dark_Cloud
06:15
Можешь прямо щас вступить хоть перестанешь херню в комментариях нести, сдохнешь за страну, гнида мстюн недоделанный
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Виктор Хансен
06:14
Самое лучшее для xiaomi это кастом в на AOSP. Вот прям вообще. Первый тел от этой компании был mi A3. Остальные пока 9ки( redmi 9t и redmi note 9 pro. Ни на одном miui не работала хорошо, а вот andro...
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
Такой то
06:12
пиксели уже не используют прошлый век говорят
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем