В настоящий момент представители предприятия не раскрывают, с какими брендами именно будет работать завод

На бывшем предприятии Volkswagen в Калуге началось серийное производство автомобилей. Такую информацию распространило агентство ТАСС, сославшись на заявление руководителя Минпромторга Антона Алиханова. Подробности о модельном ряде автомобилей министр не уточнил.

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Согласно Алиханову, данные о начале производства были получены от главы региона, и очередной этап переговоров текущих владельцев предприятия с партнерами состоялся на прошлой неделе. В настоящий момент есть большое количество автомобильных производителей из Китайской Народной Республики, желающих занять свою долю на российском рынке, в период, когда большинство западных конкурентов остановило свою деятельность в России. Такой расклад позволил брендам Поднебесной стремительно занять место ушедших конкурентов.

В конце июня было объявлено, что компания AGR начнет массовую сборку автомобилей на заводе с 1 августа и переходит на трехсменный график работы. При удачном развитии событий планируется увеличение числа работников к осени. В июне глава региона, Владислав Шапша, заявил, что процесс поиска поставщиков для перезапуска завода все еще продолжается, и предприятие должно полностью функционировать до конца текущего года. Название компании-партнера AGR пока не было официально объявлено.