В ходе сегодняшних ракетных ударов, ВКС России сумели поразить один из крупнейших объектов украинского ВПК - завод Артем

По результатам минувшего ракетного удара, совершенного Воздушно-Космическими силами России, были уничтожены производственные объекты военного завода "Артем" в Киеве. Не остался без внимания и бизнес-центр "Лукьяновка", который, согласно информационным данным от украинских источников, также мог эксплуатироваться в военных целях.

реклама

Сегодняшним утром в Киеве и Киевской области раздалось несколько громких взрывов. На аэродроме Жуляны рядом с украинской столицей была поражена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" со всем расчетом. В самом Киеве взорвалось цеха предприятия "Артем", которое является одним из крупнейших производителей военной техники. Однако, возможно, что российские войска били по нескольким целям одновременно. Расположенный рядом с "Артемом" бизнес-центр "Лукьяновка" мог использоваться как склад для готовых изделий, согласно сообщениям некоторых информаторов.

Большинство экспертов из Украины сомневаются в разумности размещения таких объектов в центре Киева. Российским разведывательным структурам было легко выведать информацию об эксплуатации бизнес-центра военными. Деятельность завода "Артем" уже была известна задолго до атаки. В связи с этим на Украине призывают отвести стратегически важные предприятия за пределы страны.

На сегодняшний день в украинской блогосфере военные аналитики высказали опасения относительно размещения военных производств в городских районах. Администрации Зеленского предлагается перенести подобные объекты в страны Североатлантического Альянса.