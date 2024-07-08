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Zelikman
Российские истребители Су-30СМ получат новые двигатели АЛ-41Ф-1С
Благодаря этому обновлению, самолёты получат большую скороподъемность, радиус разворота и повышенный ресурс двигателя

  Многофункциональные боевые самолёты России Су-30СМ будут оснащены новыми двигателями АЛ-41Ф-1С вместо использовавшихся ранее двигателей АЛ-31Ф. Адаптация истребителей к новым силовым установкам заняла продолжительное время, включая решение технических сложностей и проведение испытаний. Серийное производство истребителей Су-30СМ2 с улучшенными силовыми установками начнется уже в 2025 году.

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  По словам главного конструктора проекта Су-30, Олега Панкова, благодаря этим изменениям самолёты получат большую скороподъемность, радиус разворота и повышенный ресурс двигателя, что, как ожидается, приведет к началу серийного производства уже в 2025 году.

  Изначально обновленная версия военного самолёта Су-30СМ2 была анонсирована в 2020 году, когда военное ведомство страны дало добро на первый полет прототипа с новейшими силовыми установками. Как сообщалось, помимо установки двигателя АЛ-41Ф-1С, планируется модернизация бортовой электроники, радаров, оптико-локационной станции и расширение арсенала вооружения. По планам оборонного ведомства, все имеющиеся истребители Су-30СМ будут модернизированы до уровня Су-30СМ2.

  Необходимо напомнить, что изначально была запущена программа импортозамещения для базовой версии Су-30СМ под названием ОКР "Адаптация-Су". Предполагалось усовершенствование вооружения и авионики истребителя, что привело к появлению варианта Су-30СМ1. Однако, впоследствии было решено унифицировать модели Су-30СМ и Су-35С, в результате чего была создана версия Су-30СМ2 с двигателями АЛ-41Ф-1С и РЛС "Ирбис".

#россия #техника #оружие #авиация #истребители #самолёты #су-30см
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