Руководители профсоюза заявляют, что к акции присоединилось свыше 6500 человек

Множество работников Samsung Electronics Co. отказались от работы в понедельник, чтобы устроить митинг с требованием поднять зарплату, начав крупнейшую организованную акцию протеста работников в истории южнокорейского конгломерата.

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Недовольные сотрудники и сторонники профсоюза собрались под сильным дождем возле одного из основных комплексов Samsung по производству чипов к югу от Сеула. Они надели красные повязки с надписью «полный отказ от работы» и черные плащи, выстроились в ряды вдоль широкой дороги.

Руководители профсоюза сообщили, что более 6500 человек присоединились к акции, и надеются, что акция приведет к трехдневной забастовке, которая станет знаковым моментом для корейской компании. На самом деле, полиция оценила явку в два раза меньше - около 3100 человек.

Профсоюз намеревался собрать до 5000 человек на митинг возле завода Samsung в Хвасоне к югу от Сеула, заявил заместитель генерального секретаря профсоюза Ли Хён Кук. Пока неясно, сколько работников присоединятся к забастовке в последующие дни.

Существует риск, что такие действия могут причинить ущерб самому популярному и богатому корпоративному имени страны, а также вызвать похожие реакции в технологической сфере. Многие из участников митинга в понедельник были работниками по сборке чипов, которые планировали пропустить несколько рабочих дней, согласно данным профсоюза.

"Мы хотим замедлить производство", - сказал лидер профсоюза Сон У Мок.

Samsung не может позволить себе беспорядки внутри компании или проблемы с производством в данный критический момент. Компания прилагает усилия, чтобы убедить Nvidia Corp. использовать их чипы памяти искусственного интеллекта - ключевое условие для занятия прочной позиции на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта. В мае они внезапно сменили руководителя своего полупроводникового подразделения, которое с 2023 года конкурировало с SK Hynix Inc. на рынке высокоскоростной памяти (HBM).