На дня TSMC в моменте оказалась на 8 месте в списке самый дорогостоящих корпораций

Акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличились до рекордных значений на торгах в Тайбэе, после того как Morgan Stanley присоединился к ряду брокеров, повысивших цены на акции данного производителя микросхем перед публикацией финансовой отчетности.

реклама

Акции TSMC выросли на 4,5% в Тайбэе, увеличив свой рост в текущем году на более чем 75%. Брокерская компания Morgan Stanley повысила цену акций примерно на 9%, ожидая, что производитель микросхем увеличит прогноз продаж на весь год при анонсе финансовых результатов на следующей неделе. Кроме того, аналитики уверены, что TSMC будет увеличивать цены на свою продукцию благодаря своему сильному позиционированию на рынке и развитию технологий ИИ.

Аналитики JPMorgan, включая Гокула Харихарана, также прогнозируют увеличение выручки компании в финансовом отчете. "Мы прогнозируем, что TSMC будет более активно относиться к спросу на искусственный интеллект", - написал он в своей заметке.

Оптимизм относительно прибыльности привел к росту акций компании за 1000 тайваньских долларов, что эквивалентно 31 доллару США, на прошлой неделе. Ее рыночная капитализация на основе американских депозитарных расписок временно превзошла Berkshire Hathaway Inc., сделав компанию восьмой по величине в мире, и теперь ее рыночная капитализация превышает $950 млрд.