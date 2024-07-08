Сообщается, что на родине данная модель будет стоить менее 900 тысяч рублей в переводе на российскую валюту

Автопроизводитель Geely представил на рынке Китая седан Emgrand 2025. Автомобиль претерпел незначительные изменения, что не повлияло на его стоимость: доступны четыре комплектации от 69900 до 88900 юаней, что эквивалентно от 840 тысяч до 1,07 миллиона рублей. Ранее цена за базовую модель была такой же, но за топовую версию просят было 129800 юаней 1,56 миллиона рублей.

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Обновленный Geely Emgrand можно распознать по измененной радиаторной решетке, новой эмблеме, а также по хромированным вставкам на переднем бампере и новым дизайном 17-дюймовых колес. Салон почти не изменился, так как его модифицировали в прошлом году. Единственное обновление - новая цветовая гамма. Также обновлена операционная система управления мультимедийной системой, что упростило доступ к функциям. Экраны приборов и мультимедийной системы остались прежними.

Под капотом остался 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 126 лошадиных сил и 152 Нм, который был представлен год назад. Двигатель может сочетаться с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором.

Geely Emgrand появился в России осенью прошлого года. Для российского рынка предлагается двигатель мощностью 122 лошадок и шестиступенчатый автомат. Цены начинаются от 2 миллионов 10 тысяч рублей. Новинкой от Geely для Китая стал электрический кроссовер Galaxy E5, на который начали принимать предварительные заказы. Модель с задним приводом, стоимостью от 17 тысяч долларов, развивает мощность 218 лошадей и может проехать до 530 километров на одном заряде.