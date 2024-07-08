На советскую технику был установлен боевой модуль "Парус" с 30-миллиметровой пушкой

Согласно информации из западных источников, украинские военные перед началом конфликта с Россией активно модернизировали бронетранспортер БТР-70. Модернизированные варианты, как например БТР-70М или БТР-70Т, получили люки, похожие на модели БТР-80. Однако, один из бронетранспортеров, запечатленный на изображениях, отличается от оригинальной версии наличием боевого модуля "Парус" с 30-миллиметровой пушкой.

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Боевой модуль "Парус" имеет возможность установки на различные виды техники, не занимая внутреннего пространства. Он оснащен комплексом управления огня "Трек-М",а его арсенал включает 30-миллиметровую автоматическую пушку ЗТМ, 7.62-миллиметровый пулемет и гранатомет КБА-117. Также возможно дополнительное оснащение ПТРК "Барьер", хотя в этом случае оно отсутствует.

Согласно IISS, на начало 2024 года в арсенале Вооруженных сил Украины находилось 130 бронетранспортеров БТР-60/70/80.