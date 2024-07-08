Согласно полученным данным, окончательный процент зависит от степени поддержки со стороны Пекина и от готовности сотрудничать в расследовании ЕС

Пятого июля европейская комиссия ввела новые пошлины на ввоз китайских электромобилей в страны Евросоюза. Согласно отчету высшего исполнительного органа ЕС, утвержденному немногим ранее, уровень тарифов различен для различных производителей. Полученный документ позволил разобраться, почему государственный концерн SAIC может продавать свой электромобиль MG4 EV в Европе на $13,000 дешевле, чем конкурирующий Volkswagen ID.3.

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Обычная таможенная пошлина на китайские электромобили в ЕС составляет 10% и сохраняется на этом уровне. Дополнительные пошлины были введены после девятимесячного расследования, в ходе которого европейские эксперты оценили объем помощи, которую китайские власти предоставляют своим производителям.

Средневзвешенная ставка пошлин составила 20,8%. Бренды, отказавшиеся сотрудничать с европейскими следователями, получили максимальный тариф в 37,6%. Трём компаниям были установлены индивидуальные тарифы: BYD - 17,4%, Geely - 19,9%, SAIC - также 37,6%.

Еврокомиссия пришла к выводу, что электромобили SAIC, поставляемые в Европу, субсидируются китайским правительством на 34,4%. Этот показатель включает в себя различные элементы, такие как кредиты от госбанков, гранты, стимулы для продаж и другое. Также SAIC был обвинен в недостаточном сотрудничестве с европейскими следователями, что привело к установлению для них наивысшего тарифа. Компания BYD сама производит свои батареи, но материалы для них, включая литий, также получены с помощью государственных субсидий.

Антидемпинговые пошлины на китайские электрокары в ЕС являются временными и были введены на четыре месяца. Планируется скорректировать тарифы в переговорах с Китаем и в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

Также стало известно, что компания XPeng рассматривает возможность локализации производства в Европе из-за новых пошлин. В этом году она планировала начать продажи в нескольких новых для себя странах, предложив свой конкурирующий с Tesla Model Y кроссовер G6.