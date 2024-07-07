Данное решение было принято, несмотря на протесты активистов.

Органы охраны окружающей среды в одной из немецких земель, Бранденбурге, утвердили ходатайство компании Tesla о расширении её завода в городе Грюнхайде. По информации из Reuters, в начальной фазе разрешение властей позволит оснастить на новой территории асфальтированную логистическую площадку, пункты безопасности и другие объекты.

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В середине прошлого месяца Tesla уже получила аналогичное разрешение от муниципального совета Грюнхайде. Однако членам совета пришлось столкнуться с протестующими под охраной полиции, которые держали плакаты с лозунгами вроде "Люди важнее прибыли" и "Отключите кран на Tesla".

Завод Gigafactory в Берлине-Бранденбурге, также известный как Giga Berlin или Gigafactory 4, функционирует с весны 2022 года. Здесь производятся популярные кроссоверы Tesla Model Y и батареи для них. Расширение предприятия является ключевым элементом стратегии компании, которая планирует достичь производства 1 миллиона автомобилей в год и удвоить выпуск батарей до 100 гигаватт-часов.

Местные жители и экологические активисты начали выступать против гигантского завода задолго до его открытия. Их беспокоила вырубка лесов под промышленную зону, а также влияние работы завода на местные запасы питьевой воды и их качество. Так, в мае радикальные группировки пытались взять завод штурмом, что привело к столкновениям с полицией, а в марте завод пришлось приостановить из-за поджога.