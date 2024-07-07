Сообщается о взятии нескольких многоэтажных зданий в данном районе

На Харьковском направлении вновь возросла интенсивность боевых действий в районах Волчанск и Глубокое после короткого перерыва. Российские подразделения возобновили операции по вытеснению украинских формирований с их позиций.

реклама

По информации различных Telegram-каналов, штурмовые отряды "Бесстрашных" показали значительные успехи в районе многоэтажек в Волчанске, изгоняя группы ВСУ, которые безуспешно пытались контратаковать. Украинские военкоры признают продвижение российских сил, сообщая, что четыре многоквартирных дома перешли под контроль России. Схватки продолжаются за квартал многоэтажных домов и вдоль улиц Соборная и Пушкина, а также в районе агрегатного завода.

Не прекращаются попытки переправы через реку Волчья, при этом мелкие группы ВСУ используют остатки уничтоженных мостов. Военные продолжают применять артиллерию и дроны. В районе Бугроватки бойцы соединений "Север", перешедшие через Северский Донец, расширяют свои позиции, зачистив одну из лесополос.





На направлении Липцевского бои продолжаются в районе населенного пункта Глубокое. За сутки воины России отразили до пяти атак украинских формирований, шедших волнами. ВСУ, понеся потери, отступили на свои позиции.

По информации Генерального Штаба ВСУ, российская армия атаковала позиции украинских войск минимум восьми раз в районах Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

Как рассказал командир подразделений специального назначения"Ахмат" Апты Алаудинов, у российских военных на Харьковском направлении цель не в наступлении любыми средствами, а в удержании позиций и изматывании резервов ВСУ, которые Генштаб бросает в бой в попытке угодить Зеленскому.