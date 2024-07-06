Прототип был зафиксирован во время проведения дорожных испытаний

Компания Avatr, принадлежащая концерну Changan, представила свою новую модель — седан с купеобразным дизайном под названием 08. Фотографии автомобиля, сделанные на дорожных испытаниях в Китае, были опубликованы на веб-сайте Car News China. Этот автомобиль, ранее известный как E16, планируется выпустить на китайский рынок в конце текущего года.

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Прототип Avatr 08, который на данный момент находится под обильной маскировкой, имеет общие черты с флагманским лифтбеком Avatr 12. Он обладает склонной линией капота, закругленной крышей, переходящей гладко в заднюю часть, выдвижными дверными ручками, лидаром на крыше и колёсными дисками с пятью спицами. На этой модели установлены обычные зеркала заднего вида, но, возможно, они будут заменены на камеры, как это делается для других автомобилей этой марки.

Avatr 08 построен на общей платформе Chn, разработанной совместно Changan, Huawei и CATL. Подобно 07 кроссоверу, эту модель будут выпускать как электромобиль и гибрид с возможностью выбора между задним и полным приводом. Электрические версии Avatr 07 развивают мощность от 343 до 598 лошадиных сил, гибридные версии с 1,5-литровым двигателем для зарядки - от 314 до 492 лошадиных сил соответственно.

Avatr 08 планируется стать самым доступным автомобилем в линейке бренда, предназначенным для конкуренции с Tesla Model 3. По оценкам, цена на новинку составит от 230 000 до 330 000 юаней, что эквивалентно суммам от 31 650 до 45 400 долларов. Вместе с этим, ожидаемая цена на Avatr 07 будет около 250 000 юаней.