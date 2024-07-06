Компания намерена таким образом обойти огромные пошлинные взносы.

Компания Xpeng рассматривает возможность построить собственный завод в Европе, как сообщает издание Car News China. Информация о данном проекте появилась после того, как Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на ввоз электромобилей из Китая.

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Дополнительные сборы были введены в результате девятимесячного антидемпингового расследования, в ходе которого проверялось, какую поддержку со стороны правительства получают производители электрокаров из Китая. Xpeng сотрудничала с проверкой, однако индивидуальная ставка пошлины не была выделена, и ей установили средневзвешенную ставку в 20,8%. Для других марок, таких как BYD и Geely, были установлены иные тарифы. SAIC, отказавшаяся от сотрудничества, получила максимальную ставку в 37,6%. Судя по всему, компания намерена обойти таким образом пошлинную политику и не терять львиную долю прибыли.

В настоящее время Xpeng предлагает на европейском рынке седан P7 и внедорожник G9. Компания имеет представительства в различных странах Европейского Союза и планирует выйти на рынки Великобритании и Италии. Бренд также анонсировал выход нового электромобиля для конкуренции с Tesla Model Y - кроссовера G6.

Недавно Xpeng анонсировала новинку - лифтбек Mona M03. Пятидверный автомобиль длиной 4,78 метра с запасом хода до 620 километров будет представлен на китайском рынке в августе.