По имеющимся данным, средняя стоимость добычи одного BTC в мире составляет 40 тысяч долларов, а в России этот значение находится на уровне 24 тысяч.

Заинтересованность частных инвесторов из Российской Федерации в майнинге возросла, невзирая на проведенное снижение вознаграждения за пойманные блоки в сети Bitcoin. Согласно анализу опроса, проведенного компанией Intelion Data Systems, 38% опрошенных только начали вкладывать деньги в майнинг непосредственно перед халвингом, 14% – в текущем году, 9% – в период роста курса в далеком 2017 году, и лишь 2% увлекаются этим видом деятельности уже дольше десяти лет.

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21% опрошенных Intelion Data Systems ещё только ждут подходящего момента для того чтобы начать инвестировать, в то время как только 11% не имеют намерения заниматься майнингом, посчитав эту индустрию слишком сложной. Проект закона об установлении правил криптовалютной добычи в России предусматривает обязательную регистрацию майнеров и предоставление отчетов в налоговую службу, а также вероятные ограничения на добычу в некоторых субъектах страны.

Становится очевидно, что большая часть участников опроса имеют желание инвестировать существенные средства, невзирая на увеличение затрат на добычу первой криптовалюты и вероятное снижение прибыльности из-за введения новых нормативов. Средние затраты на добычу 1 Bitcoin в мире достигают $40 000, в Российской федерации после проведенного сокращения всего лишь $24 000.