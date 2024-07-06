В последние годы один из крупнейших представителей аэрокосмической сферы всё чаще оказывается под следствием

Гигант, специализирующийся на авиационной и космической промышленности в США, Boeing, недавно столкнулся с ухудшением своей репутации. По информации западного издания The Daily Beast, компания обвиняется в пренебрежении правилами безопасности при производстве дальнемагистральных самолетов 787 Dreamliner.

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Бывший сотрудник по контролю качества на производственном предприятии корпорации в штате Вашингтон заявил, что работники периодически использовали запчасти, считавшиеся негодными для установки в летательные аппараты, из внутреннего хранилища металлолома, при сборке самолетов. Информация о таких действиях была обнародована в интервью на CNN компании Мерлом Майерсом, который отработал там 30 лет. Это последнее обвинение в адрес компании, которая уже имеет серьезные претензии к нарушению стандартов безопасности.

Со слов Майерса, установка дефектных запчастей было частью стремления к выполнению жестких временные рамок производства. Он утверждает, что около 50 тысяч деталей разного уровня сложности были использованы в производстве самолетов в течение десятилетий, хотя они были помечены красной краской как непригодные.

Аналитики напоминают, что компания Boeing уже оказалась под пристальным наблюдением Федерального управления гражданской авиации (FAA). Ее деятельность также находится под угрозой уголовного расследования из-за вероятного введения в заблуждение FAA в связи с предыдущими ситуациями вокруг изделий данной компании.