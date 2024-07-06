Мероприятие будет посвящено борьбе с террористическими формированиями

С 8 по 19 июля текущего года в Республике Беларусь запланированы военные учения, в которых примут участие военнослужащие китайских вооруженных сил. Их прибытие уже зафиксировано. Основным направлением учений будет тренировка по борьбе с терроризмом. Наблюдатели отмечают, что китайские военные прибыли в Беларусь вскоре после того, как страна официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества.

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Стоит напомнить, что Беларусь присоединилась к ШОС на саммите в Астане. Члены организации признают, что военное сотрудничество между странами-участницами является одной из главных целей ШОС. В этом контексте проведение учений с бойцами Народной освободительной армии Китая выглядит логично.

При этом, стоит учитывать, что антитеррористические учения будут проводиться на фоне усиленного присутствия Вооруженных сил Украины на границе между Беларусью и Украиной. Пограничное управление Республики отмечает, что на линии разграничения сосредоточены даже спецназовские подразделения Главного управления разведки Украины. Ведомство также не исключает возможности диверсий со стороны украинских формирований.

Украинский спецназ периодически пытается провести разведку на территории Беларуси с использованием беспилотных аппаратов. Однако, все эти попытки на данный момент успешно предотвращаются. Невзирая на это, в связи со скоплением украинских военных подразделений на границе Беларуси, в армии Республики была организована внезапная проверка готовности подразделений к выполнению поставленных задач.