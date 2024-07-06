Компания всячески борется с появлением на рынках нелицензионных товаров, с логотипом Ferrari

В прошлом году компания Ferrari в рамках борьбы с подделками утилизировала три самодельных автомобиля, 61 тысячу наручных часов, около 100 тысяч предметов одежды и множество других изделий, которые незаконно пытались продавать от имени компании, включая даже холодильник. По данным журнала Ferrari Magazine, компания продолжает вознаграждать всех, кто сообщает о фактах подделок, и такие сообщения поступают каждый день.

реклама

Представители компании сообщили, что помимо большого количества поддельных футболок, кепок, обуви, сумок и других аксессуаров, существуют даже поддельные автомобили. Некоторые из них используют оригинальные шасси Ferrari, на которые устанавливают самодельные детали, чтобы продать их как более редкие и дорогие модели. Подделки могут быть настолько умелыми, что такие автомобили иногда попадают на высокие аукционы и продаются как подлинные Ferrari.

Карло Данео, главный юридический советник Ferrari, пояснил, что компания активно взаимодействует с аукционными домами для изъятия поддельных товаров с продажи, включая автомобили, и иногда приходится обращаться к судебным процедурам. В 2023 году были уничтожены три фальшивые копии Ferrari 360.

Также стало известно, что в 2022 году в Маранелло было разрешено создание семи реплик исторических Ferrari для съемок биографического фильма о жизни основателя бренда Энцо Феррари. Несмотря на то, что некоторые из этих автомобилей были проданы частным коллекционерам, по требованию компании после съемок они были разобраны.

Об общественной кампании Ferrari по борьбе с подделками стало известно в конце прошлого года. За достоверную информацию о незаконном использовании символов и образа компании обещают официальную благодарность и памятный подарок.