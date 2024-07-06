Сообщается, что в цехах предприятия вспыхнул мощный пожар, был слышен грохот детонации снарядов

На территории Сумской области, прилегающей к Российской Федерации, ночью произошло повреждение объекта критической энергоструктуры, как сообщают власти области в своем Telegram-канале.

реклама

Местные военная администрация отмечает, что минувшей ночью по региону был нанесен ракетно-дроновый удар. Было замечено отсутствие электричества в нескольких городах и поселках, и специальные службы уже проводят мероприятия по устранению ущерба.

Насчёт природы поврежденного энергетического объекта местные власти не сообщили. Однако, согласно источникам, под ударом оказалось предприятие "Сумыхимпром", которое маскируется под производство потребительских товаров, но в реальности занимается выпуском кассетных снарядов для реактивных систем залпового огня. В одном из помещений завода произошел пожар, и с его тушением возникли трудности из-за рисков повторной детонации боеприпасов.

Средства массовой информации сообщили о об отработке украинских противовоздушных сил в 11 регионах страны прошлой ночью. Министерство обороны России сообщало, что удары ведутся исключительно по военным объектам или критической инфраструктуре, связанной с ними.

Накануне стало известно об атаке на аэродром украинской армии в Киевской области и на объекты морской инфраструктуры в Одесской области, которые эксплуатируют ВСУ для подготовки к нападению на побережье Крыма. Подобные объекты были атакованы и в других регионах страны.