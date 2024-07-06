Согласно проекту, дроны противоборствующей стороны будут сбивать специальными беспилотниками "Джокер-10"

В Российской Федерации протестировали систему защиты критической инфраструктуры с использованием FPV-беспилотников. Как сообщают в средствах массовой информации, испытания новейшей системы проводились на одном из аэродромов Воздушно-Космических сил, не нарушая его штатной деятельности.

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Суть тестов была в передаче контроля за охраной и ПВО операторам FPV-беспилотников "Джокер-10". Эти устройства, благодаря действиям операторов, способны не только держать под контролем периметр объекта, но и обеспечивать его защиту от дронов с большим радиусом действия.

Наши проверили радиотехническую совместимость FPV-системы с системами аэродрома. Мы провели тестовую работу с FPV-пилотами под руководством диспетчеров аэродрома. Все действия проводились под строгим контролем руководителя полетов, - рассказал разработчик проекта, генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин.

Он также сообщил, что работники аэродрома, где проводились тесты, уже подготовлены для управления новой системой, позволяющей сбивать беспилотники противоборствующей стороны. "Джокеры" способны поражать приближающиеся к объекту беспилотные летательные аппараты с применением взрывных веществ, поражающих элементов или методом воздушного тарана. Кроме того, изделия также могут отпугивать птиц, которые представляют угрозу для безопасности полетов.

FPV-охрана и ПВО - это новая реальность, - подвел итоги Дмитрий Кузякин.

Стоит напомнить, что вопрос обороны критической инфраструктуры стал очень актуальным в связи с событиями на Украине. Украинские формирования регулярно нападают на промышленные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и даже стратегические радиолокационные станции. В связи с этим ввод новейшей системы защиты необходимо как никогда.