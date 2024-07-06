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Zelikman
На основе бойцов ЧВК "Вагнер" формируется новое подразделение под названием "1-ый штурмовой отряд"
Сообщается, что бойцы нового соединения будут участвовать в СВО и войдут в состав Министерства обороны России

 

  В сети распространяется агитационный видеоролик, в котором призывают вступить в новое подразделение "Первый штурмовой отряд", которое, под эгидой Министерства обороны Российской Федерации, будет действовать в том числе в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

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  Сообщается, костяком данного соединения будут опытные бойцы, служившие в "самой известной в мире частной военной компании", намекая на прославившуюся ЧВК "Вагнер". То, что речь идёт о "Музыкантах", становится очевидно и из послужного списка бойцов новообразованного подразделения. В материалах говорится о боевых операциях в Сирии, Ливии и Украине, об опыте борьбы с экстремистскими организациями на Африканском континенте и о самоотверженности, с которой бойцы выполняли наисложнейшие задачи по возвращению стабильности и справедливости в самые нестабильные регионы.

  Согласно информации в самом Telegram-канале подразделения, набор происходит не только по России, но и по всему Содружеству независимых государств. Возраст новобранцев не должен превышать 55 лет, о требованиях по опыту не пишут. Судя по всему, набор происходит главным образом на "ближнее направление", то есть на украинский театр боевых действий.

  В настоящий момент, такие каналы, как "Кепка Пригожина" и "Разгрузка Вагнера", которые связывают с руководством ЧВК "Вагнер", о новом подразделении не сообщали. Однако, ранее уже сообщалось, что организация подписала контракт с Росгвардией и готовила новую базу подготовки для дальнейшего участия в СВО.

  Видео доступно по ссылке: https://t.me/The_First_SHO_Russia/51

#сво #армия #вагнер #чвк #первый штурмовой отряд
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