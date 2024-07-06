По мнению экспертов, в случае возникновения проблем у компании, сложности возникнут у всей сферы искусственного интеллекта.

Глава Европейского союза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер выразила беспокойство относительно дефицита ИИ-чипов компании Nvidia, но отметила, что регуляторы все еще рассматривают варианты действий по этому поводу. Она сообщила во время визита в Сингапур, что задавала вопросы компании, но это пока остается на уровне предварительных обсуждений и не попадает под рамки регулирования.

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Nvidia привлекла внимание, став крупнейшим поставщиком в сфере искусственного интеллекта. Ее графические процессоры пользуются популярностью у операторов центров обработки данных, за способность обрабатывать большие объемы информации для разработки искусственного интеллекта.

ИИ-чипы стали одним из самых востребованных товаров в области технологий, и поставщики облачных вычислений конкурируют за доступ к ним. Nvidia смогла завоевать более 80% рынка благодаря популярности своего процессора H100, обогнав конкурентов Intel и AMD.

Вестагер отметила, что несмотря на дефицит, вторичные рынки поставок ИИ-чипов могут способствовать инновациям и честной конкуренции. Она подчеркнула, что компании с доминирующим положением на рынке могут столкнуться с ограничениями в будущем.

"Если вы являетесь доминирующим игроком на рынке, у вас есть определенные ограничения, которых необходимо придерживаться, в отличие от маленьких компаний," - сказала она.