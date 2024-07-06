Сообщается, что применялась пилотируемая и беспилотная авиация.

В ночь с 5 на 6 июля, беспилотные и ракетные удары российских вооруженных сил были проведены по объектам в разных областях, контролируемых администрацией Зеленского. Большинство взрывов произошло в Харьковской области.

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Атаки осуществлялись с помощью беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов по позициям личного состава Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки и Нацгвардии, передовым линиям, а также логистическим узлам, через которые происходит переброска резервов - включая подходы к городам Боровая и Купянск.

Информируется о серии взрывов в Днепропетровской области. Пострадали объекты военно-промышленного комплекса украинских властей и военная техника Вооруженных сил Украины, находившаяся на транспортных узлах. Местные жители сумели заснять результаты попадания беспилотников российской армии по промышленным объектам, в результате чего возникло несколько пожаров. Также были взрывы в Кировоградской области. По информации, точные попадания зафиксированы на военном аэродроме и на объекте энергетического комплекса украинской стороны.

В то же время, поступает все больше сообщений об уничтожении автомобилей сотрудников территориальных центров комплектации на Украине. Еще один случай поджога автомобиля сотрудника ТЦК произошел в городе Каменское Днепропетровской области. Автомобиль полностью сгорел на парковке.