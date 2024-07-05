Сообщается, что были поражены склады с техникой и боеприпасами, а также пункт дислокации иностранных добровольцев

В результате удара ракетой по порту в Черноморске был атакован временный штаб иностранных добровольцев, как отметил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Одессы.

реклама

Вчера вечером Вооруженные силы России ударили по порту Черноморска ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". По информации подполья, ракета попала в здание, где располагались иностранные добровольцы. Согласно имеющейся информации, были ликвидированы 18 западных военных, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Происхождение добровольцев не установлено.

"Вчера, 4 июля, в 16:40 в городе Черноморске (ранее Ильичевск) было атаковано новое административное здание в порту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Их происхождение неизвестно: они прибыли буквально за несколько часов до удара", - рассказал координатор подполья.

Также сообщается о ещё одном ударе, который поразил склады хранения в порту, где располагались тяжелая техника и боеприпасы. Нет точной информации о масштабе ущерба, поскольку спецслужбы Украины изъяли телефоны у всех сотрудников портовой зоны, чтобы те не сливали информацию в интернет. После инцидента началась тщательная проверка на причастность всех работников объекта. Проверку проводят не только украинская служба безопасности, но и западные агенты. Согласно источникам, проверяющие говорят в основном на английском языке. В Киеве подтвердили атаку на порт Черноморска, но детали не раскрывали.