Уже в ближайшие месяцы автомобиль появится в КНР, а в начале следующего года его можно будет ожидать и на российском рынке





Портал Car News China опубликовал снимки нового кроссовера BYD Seal 06GT, который ранее был под кодовым наименованием Ocean-M или Seal X. Планируется, что он выйдет на китайский рынок в третьем квартале по цене от 150 до 200 тысяч юаней (от 20,6 до 27,5 тысяч долларов). В начале следующего года автомобиль появится в продаже и в других странах, где присутствует компания BYD.

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Изначально это был электрический концептуальный хот-хэтч с антикрылом и другими яркими аэродинамическими элементами, который был впервые показан в апреле на автофоруме в Пекине. Позже Министерство промышленности Китая в рамках сертификационных процедур опубликовало данные о похожем автомобиле, но с менее агрессивным дизайном, который предположительно будет назван Seal X, Seal 06GT, Seal Mini или Seal 05EV.

Согласно информации, размеры BYD Seal 06GT составляют 4630x1880x1490 мм, а колесная база — 2820 мм. Автомобиль будет доступен в трех версиях: две заднеприводные и одна полноприводная. Модели с одним мотором будут иметь мощность 218 и 224 лошадиных сил, а у двухмоторной версии будет 150-сильный электродвигатель спереди и 272-сильный — сзади.





Покупателям будут предложены аккумуляторы емкостью 59,52 и 72,96 киловатт-час. В зависимости от комбинации моторов и аккумуляторов, запас хода на одном заряде составит от 505 до 605 километров по стандарту CLTC.

Ранее BYD анонсировал выпуск гибридного кроссовера Ming, который также должен быть представлен до конца текущего года.