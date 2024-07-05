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Zelikman
В ночь с 4 на 5 июля российские военные ударили по объектам ВСУ в различных регионах Украины
Сообщается, что для поражения целей использовались дроны-камикадзе типа Герань-2

  В ночь с 4 на 5 июля российские военные вновь нанесли удары по объектам на территории, контролируемой администрацией Зеленского. Сообщается, что было задействовано не менее тридцати беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".

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  Взрывы ночью раздалась в различных областях, преимущественно в Одесской области. Сведения о повреждениях объектов появились из Затоки и Черноморска. Также сообщается о взрыве на объекте украинских сил в районе Макаровском в Киевской области. Этот район служит ключевым транспортным узлом для переброски вооружения, боеприпасов и военнослужащих из Западной Украины на северо-восток и к границе с Беларусью. Предполагается, что удар был нанесен также по транспорту с украинскими военными.

  Несмотря на сообщения местных жителей о многочисленных ударах, командование Вооруженных сил Украины утверждает, что "все беспилотники ликвидированы". По информации украинских офицеров, сбито в общей сложности 32 дрона в Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

  Украинские специалисты обсуждают в средствах массовой информации тактику применения дронов Вооруженными силами Российской Федерации. Предполагается, что военные меняют маршруты полетов беспилотников не только для избежания попадания под удары украинской ПВО, но и для детального изучения зон при помощи карт в режиме реального времени с последующим нанесением ракетных ударов по целям. В качестве примера рассматриваются удары по аэродромам украинских сил в Полтаве, Миргороде и в Долгинцево, когда противовоздушная оборона не смогла предотвратить ракетные атаки со стороны российских вооруженных сил после ударов БПЛА.

#сво #техника #всу #армия #дроны #удары #герань
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