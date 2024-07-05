С данного района украинская армия регулярно наносила удары по Белгородской области

После некоторого времени без новостей, украинская сторона наконец признала оставление очередного населённого пункта в Харьковской области. Речь идёт о деревне Сотницкий Казачок, расположенной на пересечении Харьковщины и Белгородской области. Этот посёлок входит в состав Богодуховского района, Золочевской общины и размещен к северо-западу от Харькова.

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Это произошло примерно спустя пару недель после заявления сторонников Зеленского о том, что "наступление российских войск в Харьковской области остановлено". Перед взятием посёлка Сотницкий Казачок, российская армия захватила ещё примерно 3 квадратных километра территории в окрестностях села Липцы, а также примерно 1,5 квадратных километра в районе Волчанска к востоку от населённого пункта. Вслед за взятием под контроль Сотницкого Казачка российские подразделения продвинулись в сторону соседнего поселения Гурьев Казачок, а также в сторону станции Одноробовка (Малая).

Территория Сотницкого Казачка регулярно использовалась группировками украинских сил для провокаций в отношении Белгородской области. Из этого района осуществлялись обстрелы города Грайворон, а также посёлков Козинка и Гора Подол. Несколькими месяцами ранее украинские военные пытались напасть на данные российские территории, перебрасывая большие диверсионные группы с военной техникой стран Североатлантического Альянса. В настоящее время Сотницкий Казачок находится под контролем российских вооружённых сил.