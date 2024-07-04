В перечень автомобилей попали Lada Largus, XCite X-Cross 7, "Газель" и "Соболь"

Опубликованный минпромторгом обновленный список российских автомашин, рекомендуемых для использования государственными служащими, содержит такие модели как Lada Largus и XCite X-Cross 7, выпускаемый в Санкт-Петербурге.

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Появление этих двух автомобилей в перечне минпромторга, по всей видимости, связано с началом полного производства этих моделей и возможностью их закупки крупными партиями. Кроме универсала и кроссовера, в списке также упоминаются "Газель" и "Соболь".

Информация о существовании подобного перечня появилась еще осенью прошлого года. В него включаются транспортные средства, производимые на территории Российской Федерации, считающиеся местными. Если в начальном списке фигурировали марки Lada, УАЗ, Aurus, "Москвич", Evolute и Haval, то в него сейчас входят 14 брендов и свыше 40 моделей, включая китайские автомобили, собираемые на "Автоторе". Ранее в руководстве страны решили запретить своим чиновникам использовать автомобили западных производителей и пересадить их на модели отечественного производства, либо модели дружественных стран.

К концу года список может пополниться ещё одной моделью. "Автозавод Санкт-Петербург", который в настоящее время производит только XCite X-Cross 7, планирует начать сборку второго внедорожника, о котором известно только то, что он будет крупнее текущей модели и получит полный привод.