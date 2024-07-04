Ранее из-за данного территориального вопроса пострадало несколько военнослужащих с обеих сторон

Как сообщает издание Bloomberg, Китай и Индия согласились на проведение дальнейших дипломатических переговоров для разрешения старого пограничного спора, который негативно сказывается на отношениях между этими двумя азиатскими странами, имеющими ключевые позиции на международной арене.

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Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар и его китайский коллега Ван И встретились на саммите ШОС в Астане, Казахстан, где была достигнута договоренность о скором создании рабочего механизма для консультаций и координации по вопросам границы между Индией и Китаем, как сообщается в официальном заявлении индийского МИДа.

Наступление конфликта в 2020 году, связанного с неопределенностью границы длиной 3488 километров, привело к столкновениям, в результате которых пострадали индийские солдаты, а также китайские военные. Обе страны перебросили войска и военную технику к границе, усугубляя напряженность на территории. Периодически на пограничной линии

После 21-го раунда дипломатических переговоров прогресс был медленным. Китай заявил о готовности решить этот вопрос, подчеркнув важность стабильных отношений с Индией. Министры иностранных дел обеих стран выразили общее мнение о необходимости разрешить ситуацию на границе, подчеркнув, что продолжение конфликта невыгодно ни для одной из сторон. Джайшанкар призвал сделать усилия для демилитаризации приграничных районов, согласно заявлению МИДа Индии.