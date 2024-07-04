Сообщается, что на новом заводе компании "Астана Моторс" начнут производиться машины таких брендов, как Chery, Changan и Great Wall

Новый завод мультибрендовых автомобилей, который в настоящее время строится в промышленной зоне Алматы, с самого начала планируется для экспорта. Глава компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов заявил на конференции New Vision в Казахстане, что до 60% продукции завода будет отправляться в другие страны, включая Россию.

реклама

Согласно Нурлану Смагулову, проект завода предусматривает соглашения об экспорте с тремя китайскими производителями - Chery, Changan и Great Wall. Мощности завода составляют 90 тысяч автомобилей в год, и учитывая строительство других крупных заводов по сборке автомобилей в Казахстане, местного рынка будет недостаточно. Тем не менее, только примерно 40% продукции нового завода "Астана Моторс" будет предназначено для Казахстана, остальное будет отправлено как в соседние страны Центральной Азии, так и в Россию.

Полный ассортимент продукции будущего завода еще не определен. Однако уже известно, что производство первых моделей включит Changan CS55, бюджетный кроссовер Chery Tiggo 2 и популярный внедорожник Tank 300. Нурлан Смагулов уточнил, что автомобили, выпускаемые в Алматы, не будут локализованы в других местах.

Строительство завода началось еще в 2022 году. Основное здание почти завершено, будущий завод расчитан на мелкоузловое производство, и первые автомобили должны быть выпущены в феврале 2025 года. Помимо мультибрендового завода, собственную фабрику в Казахстане строит также компания Kia - завод в Костанайской области должен быть запущен в следующем году. Кроме того, прошлой осенью о планах начать сборку минимум четырех моделей в стране сообщила марка Skoda.