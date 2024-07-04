Также сообщается о расширении зоны контроля к востоку от Торецка, где удалось освободить около 2,2 квадратных километров

Российская армия за минувшие 24 часа сумела расширить подконтрольную зону в окрестностях Торецка. Украинская сторона признала потерю своих позиций на ряде участках линии боевого соприкосновения на данном направлении, а также в районе Нью-Йорка (Новгородского), где непосредственно линия боестолкновений не менялась уже порядка 7 лет.

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После взятия под контроль Юрьевки и перемещения к северо-западу от этого поселка российские войска захватили под контроль один из важных путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины на этом направлении - автодорогу, проходящую через посёлок Сухая Балка. По поступившим информационным данным, восточный отрезок этого дорожного полотна уже находится под контролем российских подразделений.

В окрестностях Нью-Йорка (Новгородского) за сутки российские войска захватили примерно 2,5 квадратных километра территории, еще в районе 2,2 квадратных километра - к востоку от Торецка, разгромив несколько опорных точек, которые Киев удерживал долгие годы.

Удары российских авиации и артиллерии наносятся также по позициям украинских формирований в районе посёлка Дружба. Освобождение этого поселка даст возможность окружить группировку ВСУ в Торецке с севера, выйти к дороге в город Константиновка. Чтобы предотвратить это, украинская сторона пытается контратаковать в окрестностях Клещеевки.