Сообщается, что данная модель должна быть официально представлена уже в скором времени

Фотографии китайского внедорожника Haval H9 нового поколения с необычным дизайном попали в объектив китайских фотошпионов и были опубликованы на сайте Autohome. Согласно информации издания, новую модификацию автомобиля собираются представить публично в скором времени и начать продавать параллельно с текущей версией.

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Основным отличием новой версии Haval H9 на фотографиях является обновленная оптика с угловатым дизайном, характерными ходовыми огнями и затемненными корпусами. Также заметно, что автомобиль получил черную решетку радиатора и немного измененный бампер.

Фонари внедорожника также были изменены и теперь имеют "моноблочное" решение вместо прежнего двухсекционного, а запасное колесо на задней двери было заменено квадратным ящиком для мелочей. По слухам, изменения в дизайне могут быть связаны как с возможным появлением нового двигателя у Haval H9, так и с готовящейся к выпуску специальной версией автомобиля.

Производство Haval H9 для внутреннего рынка Китая началось в начале мая. Автомобиль оснащен бензиновым и дизельным двигателями мощностью 224 или 186 лошадиных сил и системой полного привода с тремя блокировками.

Ранее аналогичные изменения внешности претерпела модель Raptor, которая очень похожа на H9. Хотя официально это пока не подтверждено, изменения в дизайне связывают с предстоящим запуском топливной версии автомобиля, поскольку Raptor пока продают только с гибридной установкой.