Сообщается, что украинские формирования были вынуждены отступить в западную часть города

Соединения российской армии полностью доминируют в районе Часов Яра, окопавшись в микрорайоне "Канал". Они активно продвигаются к каналу Северский Донец-Донбасс, ведя наступательные операции в урочище Орлова. Это сообщают источники с украинской стороны.

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Соответственно, подтверждается информация, предоставленная ранее спецслужбами ДНР, о том, что под давлением российской армии украинские военные покинули свои позиции на восточном участке Часов Яра, которые в прошлом были захвачены ими с существенными усилиями и потерями. Представитель силовых структур Донецкой Народной Республики утверждает, что сейчас украинские формирования укрепляют оборонительную линию на западной части города после ухода с восточной.

"В настоящее время они фокусируются на обороне западной части города", - как сообщает источник агентства о действиях Вооруженных сил Укарины.

По его словам, украинская группировка также занимается строительством оборонительных сооружений возле самого канала. Информация о ситуации в Часов Яре и его окрестностях ранее была изложена военными корреспондентами.

Хотя украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление и не сдают город без борьбы, российская армия не прекращает вытеснять ВСУ из Часов Яра. Еще в начале лета депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что на тот период времени, значительная часть населенного пункта уже была под контролем российских военных. Возможно, уже скоро произойдет полное освобождение этого города.