Десятки разгневанных сотрудников подали на компанию в суд, заявляя, что этим она нарушает трудовые контракты

Около двухсот управляющих концерна Volkswagen больше не будут иметь возможность выбирать служебные автомобили от Porsche. По информации Bild, это связано с программой сокращения затрат. Некоторые руководители уже обратились в суд, утверждая, что такое решение нарушает их трудовые контракты.

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Концерн исключил автомобили Porsche из списка доступных для выбора высокопоставленными сотрудниками Volkswagen. Сотрудников Porsche это не касается, и они все еще могут пользоваться автомобилями своего бренда бесплатно. У Volkswagen объясняют это необходимостью сокращения расходов, что, как утверждают, позволит сэкономить концерну миллионы евро в будущем. По словам представителя VW, автомобили, находившиеся в пользовании сотрудников, часто возвращались в плохом состоянии и требовали дорогостоящего ремонта. Он также отметил, что у этих сотрудников достаточно высокая зарплата, чтобы при необходимости купить себе собственный Porsche.

Несколько десятков обиженных управляющих обратились в суд с требованием восстановить свои привилегии. Они считают, что новое ограничение фактически сокращает их заработную плату, уменьшая компенсационный пакет. Высшее руководство Volkswagen заявляло о необходимости жесткой экономии еще прошлым летом. Изначально планировалось сокращать затраты только в области разработки и производства автомобилей, однако, позже появились заявления о возможных сокращениях персонала.