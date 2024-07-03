По проекту, между Европой и Северной Америкой будет проложен кабель длиной свыше 3200 километров

Группа предпринимателей предлагает создать огромный подводный энергетический проект, соединяющий Европу и Северную Америку тремя высоковольтными кабелями. Этот проект позволит передавать возобновляемую энергию между континентами, используя ежедневную миграцию солнца.

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"Мы видим, что в Европе иногда бывает излишек энергии из-за солнечных и ветровых источников. Теперь самое время отправлять эту энергию в регионы с большим спросом, например, на восточное побережье США", - отметил Саймон Ладлам, один из лидеров проекта.

Этот проект является лишь одним из многих глобальных инициатив по транспортировке возобновляемой энергии по подводным кабелям. Другие подобные проекты включают отправку солнечной энергии из Австралии в Сингапур, планы соединения электросетей Индии и Саудовской Аравии под дном Аравийского моря, а также поставку ветровой и солнечной энергии из Марокко в Великобританию. Подобные инициативы могут вносить значительный вклад в обеспечение энергией различных регионов.

Эти проекты демонстрируют важность подводных силовых кабелей для транспортировки возобновляемой энергии на большие расстояния через океаны. Спрос на такие технологии растет, и к 2032 году рынок подводных силовых кабелей может превысить 32,86 млрд долларов.

Проект, предложенный Ладлэмом и его командой, предполагает прокладку кабелей длиной более 3200 километров через Атлантический океан для соединения Великобритании с Канадой и, возможно, Нью-Йорка с Францией. Эти кабели смогут передавать огромные объемы энергии в режиме реального времени, что значительно улучшит энергетическую инфраструктуру. Хотя этот амбициозный проект требует значительных инвестиций и участия нескольких стран, коалиция предпринимателей стремится к его реализации к середине 2030-х годов.