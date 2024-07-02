Отмечается, что за минувшие сутки российские войска преодолели 1,7 километра в направлении Стельмаховки

Сообщается, что Киев требует у главнокомандующего Вооруженными силами Украины удерживать часть территории Луганской Народной Республики "любой ценой". Это составляет менее 1% общей площади региона. Кроме того, администрация Зеленского ставит перед собой важную военную задачу - не допустить продвижение российской армии с другого направления на территорию Харьковской области.

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За последние сутки российские войска освободили около 2,5 квадратных километров территории в районе села Стельмаховка. Общее продвижение войск с востока в направлении Стельмаховки за сутки превысило 1,7 километра. В то же время российские подразделения оказывают давление на ВСУ с направления Мясожаровки, что сводит на нет значительные резервы украинских сил, так как не даёт им взять инициативу в свои руки.

Стельмаховка остается единственным контролируемым ВСУ поселком в ЛНР, преграждая путь в Харьковскую область - к левому берегу реки Оскол. Расширение контроля российской армии на юг от Купянска происходит в районе Стельмаховки. Напомним, что недавно Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Степовая Новоселовка, что позволило продолжить продвижение в направлении Купянска с юго-востока.

На данный момент ВСУ отступают к западному (правому) берегу реки Жеребец в Стельмаховке, стремясь усилить огневые позиции и линию обороны для противодействия армии России в районе вхождения в Харьковщину - около населенного пункта Лозовая.